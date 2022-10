“Fase menos boa já está fora da cabeça dos jogadores do FC Porto”

Jorge Amaral, antigo guarda-redes do FC Porto, acredita que o pior já passou para a equipa de Sérgio Conceição. Os dragões passaram por um momento complicado entre a derrota em Vila do Conte e o empate no Estoril, mas a vitórias frente a Sp. Braga e Leverkusen representam um “momento de viragem” na formação portista.

O antigo atleta acredita que o período de cinco jogos contra Sp. Braga, Leverkusen em casa e fora, Portimonense e Benfica podiam “definir a época”. Perto da metade dessa sequência, que tem ainda a terceira eliminatória da Taça de Portugal, Amaral acredita que a equipa está numa posição “muito privilegiada”.

“Havendo coração, havendo entrega, tudo é possível. Essa fase menos boa já está fora da cabeça dos jogadores”, afirma, em Bola Branca.

Apesar de a equipa ter ultrapassado o momento mais complicado, Amaral vê que “há determinadas lacunas”, que apenas são ultrapassadas com o “trabalho, entrega dos jogadores e o ADN de Sérgio Conceição”.

O jogo de terça-feira, com o Bayer Leverkusen, na Liga dos Campeões, é um exemplo da melhor forma azul e branca. O antigo guarda-redes descreve um jogo com uma “primeira parte estranha”, em que “a grande defesa do penalti, antes do intervalo” e as entradas de Otávio, Galeno e Zaidu fizeram a diferença.

Sobre Diogo Costa, que travou a grande penalidade e foi eleito melhor em campo pela UEFA, Amaral lança rasgados elogios. O jovem guarda-redes demonstra uma “serenidade extraordinária”, que tranquiliza a equipa.

“Admiro os gestos técnicos perfeitos e a capacidade que tem de, mediante sucesso ou insucesso, manter a mesma serenidade. Isso faz muita diferença”, sublinha, em entrevista à Renascença.