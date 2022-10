Miúdos dão o exemplo. Porto vence Leverkusen na Youth League

O FC Porto recebeu e venceu o Bayer Leverkusen, por 3-1, na terceira jornada da fase de grupos da Youth League.

No Estádio Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia, os golos ficaram todos reservados para a segunda parte. Rui Monteiro abriu o marcador aos 51 minutos de jogo, num contra-ataque em que é assistido, de calcanhar, por Jorge Meireles.

O Leverkusen empatou pouco depois, aos 59 minutos, de penálti, cobrado por Sertdemir.

Jorge Meireles assistiu o primeiro e colocou o Porto em vantagem aos 67 minutos com um bom remate cruzado. Aos 78 minutos, Meireles falhou a oportunidade de bisar, ao desperdiçar uma grande penalidade.

No entanto, o golo da tranquilidade chegou mesmo, mas já nos descontos, aos 90+2 minutos, por Rui Monteiro.

Com este resultado, o FC Porto soma seis pontos e está no 2.º posto do grupo, em igualdade com o Atlético de Madrid, que ainda vai jogar frente ao Club Brugge, que soma 3 pontos. O Leverkusen é último, ainda sem qualquer ponto.

A equipa principal do FC Porto recebe o Leverkusen mais logo, às 20h00, num jogo importante para a Liga dos Campeões. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.