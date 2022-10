"Jogo com o Leverkusen tem dupla importância para o FC Porto"

"Este jogo tem uma dupla importância, primeiro porque se o FC Porto tem as pretensões de se poder apurar para a fase seguinte da Liga dos Campeões vai ter de ganhar este jogo e os próximos. A segunda razão, é que no jogo com o Sporting de Braga, o FC Porto apareceu a equipa que estávamos habituados, e é fundamental que as boas exibições se repitam para que a equipa ganhe confiança. Por isso este jogo também é importante para o futuro das exibições do FC porto e dos resultados", considera.

Uribe está em dúvida, depois de ter sido operado ao punho direito no sábado. Se não for a jogo, Guilherme Aguiar diz que a equipa azul e branca vai sentir a falta do médio, apesar de confiar no possível substituto.

"Não há jogadores insubstituíveis e não tenho dúvidas, que se for necessário substituir Uribe, quem o fizer cumprirá a sua missão sobretudo se estiver inserido numa equipa que acredite nela própria. Agora Urine é um jogador que não digo imprescindível, mas é um jogador fundamental na manobra tática do FC Porto, e por isso a sua ausência será teoricamente muito sentida", antevê.

Para além do aspeto desportivo, Guilherme Aguiar recorda que o aspeto financeiro é importante para os dragões e para o ranking da UEFA das equipas portuguesas.

"As competições europeias para os clubes portugueses são uma fonte de rendimento muito importante. As equipas portuguesas tem obtidos bons resultados e isso é bom para elas, mas também para a classificação de Portugal no ranking da UEFA. Para o FC Porto este jogo é fundamental, não só pelos dois milhões da vitoria, mas também para manter aberto o acesso à fase seguinte da Liga dos Campeões", conclui.

O FC Porto - Bayer Leverkusen começa às 20h00 e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.