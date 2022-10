Uribe falha último treino do Porto antes do Leverkusen

Matheus Uribe, médio do FC Porto, falhou o último treino antes da receção ao Bayer Leverkusen, a contar para a Liga dos Campeões.

O colombiano, que jogou com uma proteção frente ao Sporting de Braga, foi operado no sábado de manhã a uma lesão no punho direito, contraída ao serviço da seleção da Colômbia.

Resta a dúvida se Uribe terá condições para voltar a figurar no onze inicial de Sérgio Conceição. Eustaquio, Grujic e Bruno Costa são as outras opções para a posição.

O FC Porto começou a Champions com duas derrotas, em Madrid frente ao Atlético, por 2-1, e goleado em casa pelo Club Brugge, por 4-0, sendo que a dupla jornada frente ao Leverkusen será decisiva para o futuro dos dragões nas provas europeias.

O Porto-Leverkusen arranca às 20h00 desta terça-feira, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt