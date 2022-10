Porto só tem um caminho com o Leverkusen: "Ganhar"

Não há meio termo para Sérgio Conceição: o FC Porto está obrigado a vencer o Bayer Leverkusen na terça-feira, para continuar na luta pelo apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

"É um jogo decisivo nas nossas aspirações, é um jogo fundamental (...) Temos de ganhar, senão vamos ficar numa situação muito difícil", reconhece o treinador, em conferência de imprensa, fazendo contas ao que neste momento foi acumulado, nos dois jogos disputados.

O FC Porto perdeu com Atlético de Madrid e Club Brugge, ainda não pontuou, está no último lugar do Grupo B, liderado pelos belgas, com seis pontos, e com Atlético e Leverkusen, com três.

A goleada ao Braga devolveu confiança à equipa, mas Sérgio alerta que não quer assistir a um retrocesso. "Não nos podemos precipitar na abordagem ao jogo, face aos dois resultados obtidos", alerta.

"Falando do Brugge [derrota por 0-4], não fomos iguais a nós próprios. Agora vamos jogar com um adversário [Bayer Leverkusen], que ainda no último jogo contra o Atlético fez uma excelente partida [vitória por 2-0]. É uma equipa fortíssima em todos os momentos do jogo, com testes semanais de alto nível. Para mim a liga alemã é a melhor liga do mundo", acrescenta.

O Leverkusen atravessa, no entanto, um mau momento na Bundesliga - penúltimo classificado - e no fim de semana foi goleado pelo Bayern Munique (4-0). O treinador do Porto não atende a esses números e justifica que "a classificação não espelha nada o valor do Leverkusen". "Veremos em que lugar vai ficar o Leverkusen no final da época. É uma equipa muito forte", reforça.

Uribe em dúvida

Uribe foi operado ao punho direito, logo após o jogo com o Braga, ainda não treinou e está em dúvida para o jogo. Sérgio Conceição aguarda pelo último treino para perceber se conta com o colombiano.

Otávio regressou no jogo com os minhotos, mas "ainda com algumas dificuldades físicas". A titularidade com o Leverkusen está ainda em aberto. De regresso, na Liga dos Campeões, estará Taremi, que cumpriu um jogo de castigo, frente ao Brugge, depois da expulsão em Madrid.

O iraniano, eleito o melhor em campo pela Renascença frente ao Braga, é destacado pelo treinador. "Fez um jogo fantástico com o Braga. Não marcou, mas foi importantíssimo", anota.