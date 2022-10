Pepê: "Encaramos o jogo com o Leverkusen como uma final"

Os jogadores do FC Porto estão a par da importância do jogo com o Bayer Leverkusen e Pepê vem a público reconhecer que se trata de uma partida decisiva nas contas do apuramento para a Liga dos Campeões.

Depois de duas derrotas, com Atlético de Madrid e Club Brugge, o Porto "tem um pouco a dver na Champions", diz o brasileiro.

"Ainda não pontuámos e encaramos o jogo como uma final, como encaramos todos os jogos. Estamos a trabalhar muito para corresponder a tudo o que esperam de nós na Champions. Temos feito um grande trabalho. Estamos focados na equipa do Bayer, muito qualificada, com grandes jogadores. Temos de fazer o nosso melhor para conquistar os três pontos", acrescenta, em conferência de imprensa.

Pepê alinha com Sérgio Conceição, que além de considerar que o encontro com os alemães é deicisvo, também diz que a equipa tem de ter uma abordagem totalmente diferente da que teve frente ao Brugge.

"Foi um jogo atípico. Não esperávamos. Já virámos a chave e sabemos que não podemos cometer os mesmos erros", observa Pepê, recordando a goleada sofrida em casa, com os belgas, no último jogo realizado na Liga dos Campeões.

O Porto, entretanto, empatou no Estoril e goleou o Braga (4-1). A exibição diante dos minhotos renovou confiança, mas não mexe com o balneário. "Virámos o pensamento para a Champions, porque sabemos que não vai ser nada fácil, frente a um equipa com qualidade", reforça.

Pepê tem sido utilizado em várias posições, por Sérgio Conceição, desde lateral, a extremo, passando pela posição 10, o jogador brasileiro tem sido um "joker" para o treinador. Algo que não o incomoda: "Sinto-me um jogador bem melhor, ao jogar em posições diferentes. Sinto-me privilegiado de ter a confiança do treinador para jogar em vários setores".

Pronto para jogar, e com alto grau de probabilidade, Pepê será titular frente ao Bayer Leverkusen, na terça-feira. O jogo está marcado para as 20h00. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.