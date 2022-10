Leverkusen pode surpreender Porto. "Neste grupo já se viu que todos têm hipóteses contra todos"

Gerardo Seoane, treinador do Bayer Leverkusen, acredita que as duas jornadas já realizadas mostraram que "todos podem vencer todos" no grupo da Liga dos Campeões.

O treinador suíço acredita que Porto e Leverkusen vivem momentos de forma semelhantes, numa época em que o Leverkusen tem apenas duas vitórias em 11 jogos esta época.

"Na Champions é sempre preferível jogar em casa, diante dos próprios adeptos. O FC Porto é sempre muito competitivo e tem muitíssimos jogos e tradição nesta prova, é muito experiente. Neste grupo já se viu que todos têm hipóteses contra todos. Em termos de momentos de forma, está tudo muito equilibrado", afirmou, citado pelo "O Jogo".

O Leverkusen vai ao Dragão após sofrer uma goleada em casa do Bayern de Munique, por 4-0.

"estamos muito desiludidos, temos uma visão muito autocrítica, analisámos o que nos falhou. A equipa está ciente da situação em que está e neste momento temos de trazer determinadas qualidades para o campo. Dispostos a combater, com muita vontade em campo para deixar vir ao de cima a qualidade que temos. O jogo seguinte é sempre uma oportunidade de melhorar e de mostrar aos nossos adeptos um desempenho melhor do que o anterior", diz.



Seoane foi avisado pela direção sobre o maus resultados e assume a responsabilidade para melhorar a equipa.

"São questões internas, tentamos falar sempre de forma muito clara com a direção. Já aqui estou há muito tempo. Tenho a responsabilidade de trabalhar a equipa e preparar tanto quanto possível. É natural que o clube não pare de avaliar todas as situações que vão decorrendo. Há que não perder de vista o que é importante, o clube sempre mostrou confiança em mim, senão não estaria aqui. Estou preparado para lidar com isso", termina.