Sérgio Conceição. “Estes jogadores são os mesmos que foram criticados”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considera justo o triunfo contra o Sp. Braga e lembra que os seus jogadores são os mesmos que foram criticados pelos adeptos.

"Entrámos muito bem no jogo. Estes jogadores são os mesmos que foram criticados nas últimas semanas. Que não jogaram tão bem, é verdade, mas quando jogámos como equipa, quando percebemos a estratégia em função das características dos jogadores, com a bravura e a qualidade que têm, as coisas ficam mais fáceis”, disse.

O técnico dos dragões aproveita para elogiar o adversário: “Defrontámos um adversário fortíssimo, que estava imbatível na Liga, com jogadores que jogam juntos há alguns anos, com qualidade individual e coletivo. Isso só vem dar mais brilho à nossa exibição e vitória”.

“Mas é um jogo, são três pontos e continuamos com o nosso objetivo bem definido. Quando jogamos em equipa, quando há esta coesão a todos os níveis, é difícil defrontar e ganha ao FC Porto", referiu à SportTV.

Conceição acrescenta: "Temos que salientar o trabalho do Sp. Braga, a qualidade que tem. Os golos podem acontecer. Mas aquilo que é demonstrativo do carácter que temos é a forma como fomos buscar os golos que nos dessem tranquilidade. Tivemos inclusivamente várias oportunidades antes da expulsão. Os jogadores estão de parabéns”.

O FC Porto venceu o Sp. Braga por 4-1. As duas equipas estão agora empatadas na classificação.