FC Porto. Uribe operado ao pulso

Mateus Uribe, médio do FC Porto, foi operado a uma lesão num pulso que contraiu na seleção colombiana.

“A operação decorreu no Hospital de Santa Maria a cargo do Dr. Miguel Trigueiros e o jogador já teve alta e encontra-se a recuperar no domicílio”, refere o FC Porto, em comunicado.

Não foi indicado tempo de paragem.

O internacional colombiano participou na partida dos azuis e brancos contra o Sp. Braga (4-1) e também saiu a coxear, devido a um problema no joelho.

O plantel dos dragões voltou a treinar este sábado, já a preparar o encontro contra o Bayer Leverkusen, para a Liga dos Campeões.