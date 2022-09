Domingos Paciência: “Braga tem tido um bom percurso, mas Porto não deixa de ter o favoritismo”

Domingos Paciência, antigo treinador de Porto e Braga, espera “um bom jogo entre duas grandes equipas” no encontro desta sexta-feira, no campeonato.

De um lado, dragões que vêm de “dois jogos em que as coisas não correram tão bem", do outro, minhotos que têm “bom rendimento, qualidade e boa dinâmica”.

“FC Porto não deixa de ter o favoritismo de quem é campeão nacional, de quem joga em casa e de quem tem um excelente plantel e uma excelente equipa. Quer recuperar o caminho das vitórias, mas encontra um obstáculo confiante”, diz, em Bola Branca.

FC Porto e Sporting de Braga encontram-se à oitava jornada, quando têm 16 e 19 pontos, respetivamente.

Ainda “é cedo” no campeonato, mas é “importante ganhar e ter confiança”. As duas equipas olham para o “caso do Sporting”, no sétimo lugar, a onze pontos da liderança, e não quererão seguir o mesmo caminho.

“Não querem perder o comboio da frente. É natural que este jogo seja de responsabilidade, ainda que seja no princípio da época. Os pontos são iguais agora ou no fim do campeonato, são sempre importantes”, explica, em entrevista à Renascença.

Sérgio Conceição não conta com Pepe, Otávio e Uribe para a receção à equipa de Artur Jorge. São jogadores que “fazem parte do onze”, mas “já não é a primeira vez que acontece”, pelo que Domingos Paciência não considera que sejam baixas decisivas.

“O Sérgio terá alternativas e verá quais são as melhores opções para estar na máxima força, porque o FC Porto tem um plantel onde há jogadores que têm qualidade”, afirma.

O FC Porto-SC Braga, da oitava jornada da Liga, está agendado para esta sexta-feira, às 21H15. O encontro terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.