Marchesín: "Estivemos a sete pontos e fomos campeões"

Agustín Marchesín considera que o FC Porto, apesar dos cinco pontos de atraso para o Benfica e três para o Braga, tem todas as condições para revalidar o título de campeão nacional.

O guarda-redes argentino, transferido para o Celta de Vigo, recorda, em entrevista ao jornal "O Jogo", que "antes de aparecer a pandemia também chegámos a estar a sete ou oito pontos. Depois ganhámos os dois jogos com o Benfica e fomos campeões".

"Isto acabou de arrancar e há muito tempo para reverter a situação", acrescenta Marchesín, na véspera do FC Porto-Braga.

Nesta entrevista ao jornal "O Jogo", o guarda-redes, de 34 anos explica, ainda, que deixou o Porto, no último verão, após a conquista da Supertaça, porque "precisava de jogar". "Sinto que perdi aí um ano. Bem, na realidade não sei se perdi, porque estive num clube espetacular, ao qual estou totalmente agradecido. Mas a minha intenção era jogar", reforça.

Marchesín fez duas época a titular do FC Porto, mas na terceira perdeu o lugar para Diogo Costa. O internacional argentino, que tem como objetivo estar no Mundial do Qatar, reconhece que na altura não entendeu muito bem a situação, mas já virou a página e fala do seu sucessor como "um profissional extraordinário".

"Aproveitou as oportunidades, trabalha sem pensar no que se segue, mas apenas em querer ser melhor e crescer", anota.

Transferido para a Galiza, Marchesín é titular do Celta de Vigo. Tem seis jogos pelo clube que segue na 12.ª posição do campeonato espanhol.