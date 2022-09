Pinto da Costa prevê "futuro risonho" para o FC Porto, "a longo prazo e no imediato"

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, antevê um "futuro risonho" para o clube, a curto e longo prazo.

Nas celebrações do 129.º aniversário do FC Porto, no Museu do clube, que comemora o nono aniversário, Pinto da Costa mostrou-se confiante.

"Quem dirige um clube como este, com os adeptos que tem, com os sócios que tem, com os colaboradores que tem, tem de se acreditar sempre que o futuro vai ser risonho. Tenho a certeza que vai ser assim, tanto o a longo prazo como no imediato", disse, em declarações ao Porto Canal.

Sobre o 129.º aniversário do FC Porto, Pinto da Costa expressou "particular satisfação", especialmente por celebrar o dia no Museu:

"Palavras de felicidade e de parabéns a todos os portistas, a todos os que, ao longo destes 129 anos, permitiram construir um clube desta grandeza desde os seus inícios até hoje e deixar-lhes uma palavra muito forte de esperança no futuro, porque o mundo do Dragão é cada vez maior, vemos cada vez mais portistas e crianças a sentirem o FC Porto. É um dia de festa e de grande esperança num futuro risonho do FC Porto."

O FC Porto encontra-se, à entrada para a oitava jornada, no sétimo lugar do campeonato de futebol, a cinco pontos do líder, o Benfica.