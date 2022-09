“Não tenho dúvidas que o FC Porto-Sp. Braga é um jogo decisivo”

Barroso, antigo jogador de FC Porto e Sp. Braga, atribui um carácter decisivo ao encontro entre os dois clubes desta sexta-feira, no campeonato. Se o para os dragões “quantos mais ponto tiver de atraso, mais difícil será recuperar”, para os minhotos este é o momento em que “pode sonhar em ganhar no Estádio do Dragão, já que o Porto está em dificuldades”.

“Não tenho dúvidas de que é um jogo decisivo”, diz, em Bola Branca. “O FC Porto tem algumas baixas, pelo que o SC Braga pode ir jogar no Dragão e continuar o bom momento”.

O FC Porto soma apenas duas vitórias nos últimos seis jogos e vem de empate a 1-1 com o Estoril Praia. Do outro lado, o SC Braga venceu os últimos oito jogos e só empatou em casa com o Sporting.

Ainda assim, Barroso atribui o favoritismo ao FC Porto, pelo facto de jogar em casa e até porque “sempre foi uma equipa que reagiu bem à perda de pontos”. Apesar disto, a equipa de Sérgio Conceição vai “contar com grande oposição do lado do SC Braga”.

“Acredito que o FC Porto seja favorito. É o campeão nacional e joga em casa. Agora, sabemos que são equipas em momentos diferentes”, explica, em entrevista à Renascença.

Pepe e Otávio são ausências prováveis na equipa de Sérgio Conceição. Uribe está em dúvida.

Barroso desvaloriza estas baixas. São “jogadores importantes”, mas o FC Porto “não vai jogar com 8, vai jogar com 11”. Apesar disso, admite que os azuis e brancos vão entrar com uma “grande ansiedade”.

“O Pepe é jogar experiente e de grande qualidade, mas já não jogou e o FC Porto ganhou na mesma. Não se pode levar por aí, o Porto tem bons jogadores e pode colmatar essa ausência”, acredita.

Quanto ao SC Braga, Barroso deixa elogios. A equipa de Artur Jorge “está muito bem”, mas “para sonhar com o título tem de ganhar aos grandes”, algo que tem falhado noutros anos.

“Acredito que SC Braga, como está a jogar, pode perfeitamente conseguir um grande resultado no Estádio do Dragão”, afirma.

O FC Porto-SC Braga, da oitava jornada da Liga, está agendado para esta sexta-feira, às 21H15. O encontro terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.