FC Porto planeia renovação e revisão salarial para João Mário

O FC Porto planeia renovar contrato com João Mário, com o principal objetivo de ajustar o salário ao estatuto conquistado nas duas últimas temporadas, segundo avança, esta quarta-feira, o jornal "O Jogo".

O lateral-direito internacional português de sub-21, de 22 anos, termina contrato em 2025 e tem cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, pelo que a duração do vínculo e a blindagem não são a preocupação.

A questão é que a última vez que João Mário renovou contrato foi em dezembro de 2020, quando tinha acabado de chegar à equipa principal e era visto, ainda, como uma promessa, com salário à medida. Agora, já com 71 jogos sob o comando de Sérgio Conceição, conquistou lugar habitual no onze e o FC Porto pretende ajustar o salário ao estatuto.

João Mário fez 21 jogos pela equipa principal do FC Porto em 2020/21, com dois golos em três assistências. Na temporada passada, chegou aos 39, com quatro assistências. Esta época, participou em nove dos dez jogos que os dragões disputaram até agora e leva já duas assistências.