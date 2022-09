Camisola com que Zaidu marcou ao Benfica colocada no Museu do FC Porto

O FC Porto comemora 129 anos e o presidente dos dragões recebeu uma prenda: Zaidu entregou a camisola com que marcou o golo ao Benfica, no estádio da Luz, que carimbou o título de 2021/22.

A camisola foi colocada na vitrine da coleção privada de Pinto da Costa, no Museu FC Porto, no espaço intitulado 'O Presidente'.

Para além da prenda de Zaidu, mais duas vão ser acrescentadas no Museu: “A figura da Nossa Senhora de Fátima é igual à que oferecemos ao Papa em abril de 2003, na visita que fizemos na meia-final da Taça UEFA quando jogámos com a Lazio em Roma, e por isso tenho um carinho muito especial por esta peça. Sabendo disso, foi a peça que escolheram para colocar aqui juntamente com um quadro do Mestre António Bessa que eu tenho muito gosto que possa ser partilhado com todos os visitantes e que tenha uma presença muito importante para todos, mas para mim em particular”, disse o líder dos dragões.

O Museu do clube faz nove anos no mesmo dia em que o clube faz 129.

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, antevê um "futuro risonho" para o clube, a curto e longo prazo.