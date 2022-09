A três dias do Braga, Porto ainda não tem boas notícias sobre Pepe e Otávio

O FC Porto continuou, na manhã desta terça-feira, a preparar a receção ao Sporting de Braga na próxima sexta-feira, mas ainda sem Pepe e Otávio.

Os dois lesionados do plantel continuam em tratamento e, segundo o boletim de treino, não há evolução nas suas condições.

Às ausências por lesão, juntam-se os cinco internacionais: Diogo Costa (Portugal), Zaidu (Nigéria), Matheus Uribe (Colômbia), Eustaquio (Canadá) e Mehdi Taremi (Irão).

Bernardo Folha e Samba Koné continuam a treinar junto da equipa A.

O Porto volta a treinar na quarta-feira, às 10h30, no Olival. O jogo com o Sporting de Braga está marcado para sexta-feira, às 21h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.