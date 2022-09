Rodrigo Conceição regressa, Porto prepara Braga ainda sem cinco internacionais

O FC Porto voltou aos treinos esta segunda-feira para arrancar a preparação para a receção ao Sporting de Braga com várias baixas no plantel de Sérgio Conceição.

O treinador ainda não pode contar com cinco jogadores que estão ao serviço das seleções: Diogo Costa (Portugal), Zaidu (Nigéria), Matheus Uribe (Colômbia), Eustaquio (Canadá) e Mehdi Taremi (Irão).

Para além dos internacionais, há ainda dois lesionados no boletim clínicos - Pepe e Otávio -, ambos em tratamento.

Rodrigo Conceição foi a novidade. O lateral está de regresso depois de ter estado na seleção sub-21. Para ter um grupo de trabalho mais composto, Conceição chamou ao treino Bernardo Folha e Samba Koné.

O Porto recebe o Braga, em jogo da da oitava jornada da I Liga, na sexta-feira, às 21h15, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.