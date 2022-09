Presidente do Mafra feliz por jogar com o FC Porto

O presidente do Mafra está muito satisfeito com o sorteio da fase de grupos da Taça da Liga, por poder defrontar o FC Porto.

José Cristo assume ter "uma 'costela'" portista e, esta sexta-feira, viu um desejo concretizado:

"Para mim, particularmente, [o sorteio] foi muito bom, porque tenho uma 'costela' do FC Porto e até vinha no caminho a comentar que um dos clubes que gostaria de defrontar, porque nunca tivemos esse prazer, era o FC Porto ou o Benfica. Por isso, para nós, já é uma vitória podermos jogar com o FC Porto", diz o dirigente.