FC Porto vence Varzim em treino no Olival

O FC Porto bateu o Varzim, por 4-2, esta sexta-feira, num jogo-treino realizado no Olival, em Vila Nova de Gaia. O jornal "O Jogo" revela que Veron, Pepê, Evanilson e Toni Martínez foram os autores dos golos dos campeões nacionais. Rodrigo Cordeiro e João Sidónio marcaram para o Varzim.

O Porto informa que houve treino com o Varzim, mas não publica detalhes sobre o resultado.

Pepe e Otávio, lesionado e em tratamento, não estiveram disponíveis para Sérgio Conceição, que também não contou com os jogadores que estão na seleções: Diogo Costa Rodrigo Conceição, Zaidu, Matheus Uribe, Eustáquio e Mehdi Taremi.

Bernardo Folha e Samba Koné, do FC Porto B, foram utilizados pelo treinador da equipa principal.

O plantel tem folga no fim de semana e na segunda-feira regressa ao Olival para iniciar a semana de preparação do jogo com o Sporting de Braga, na sexta-feira, para a 8.ª jornada da I Liga.