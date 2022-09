"Porto tem todas as condições para dar a volta à situação"

Rúben Neves considera que o FC Porto "tem mais do que condições para dar a volta à situação" que está a viver neste momento.

O antigo médio dos dragões, agora no Wolverhampton, afirma que, apesar de tentarem dar sempre o seu melhor, todas as equipas passam fases negativas. Dá mesmo o seu exemplo: em três épocas na equipa principal do FC Porto o clube não ganhou títulos.

"Muitas vezes passam-se fases como esta, como eu passei quando estive em Portugal", recorda, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, onde está com a seleção nacional.



O FC Porto está no 3.º lugar da I Liga, a cinco pontos do Benfica, que lidera, e a três do Sporting de Braga, segundo classificado e próximo adversário dos campeões nacionais. A equipa de Sérgio Conceição já perdeu um jogo (Rio Ave) e empatou outro (Estoril) nas primeiras sete rondas da prova.

A prestação na Liga dos Campeões tem, para já, um saldo negativo de duas derrotas em dois jogos, com Atlético de Madrid e Club Brugge