Pepe regressa da seleção para tratamento no Olival

Pepe voltou ao Olival, esta quinta-feira, depois de ter sido dispensado da seleção, mas tal como aconteceu na Cidade do Futebol o central não treinou. A recuperar de lesão, Pepe fez apenas tratamento ao problema que já o tinha afastado do jogo com o Estoril, que o Porto empatou a uma bola.

Otávio é o outro nome no boletim clínico do FC Porto. O médio também está em tratamento, de acordo com a informação veiculada pelos campeões nacionais.

Sérgio Conceição prepara o regresso à competição, com o Braga, na próxima semana, mas, além dos dois internacionais portugueses, lesionados, não conta com outros seis jogadores, que estão ao serviço das sua seleções: Diogo Costa (Portugal), Rodrigo Conceição (Portugal Sub-21), Zaidu (Nigéria), Matheus Uribe (Colômbia), Eustaquio (Canadá) e Mehdi Taremi (Irão).

Os portistas voltam a treinar na sexta-feira, no Olival, em Vila Nova de Gaia. O jogo cogo com o Braga, a contar para a 8.ª ronda, é na sexta-feira, 30 de setembro.