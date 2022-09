Pinto da Costa repudia ataque a Conceição. "Se for sócio, terá de ser severamente penalizado"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, promete "penalização severa" para adepto que atacou o carro onde se encontrava a família de Sérgio Conceição, caso seja sócio do FC Porto.

No editorial na revista do clube, o dirigente classifica o incidente como "abjeto", de "supostos portistas que se comportam como inimigos do clube".

"Temos de ser absolutamente intolerantes em relação a atitudes de supostos portistas que se comportam como inimigos do clube. O que se passou com o apedrejamento do carro da família do Sérgio Conceição depois de um jogo foi um acontecimento abjeto que merece o nosso repúdio. Quem o praticou, se for sócio do FC Porto e estiver, por isso, sob a alçada disciplinar do clube, terá de ser severamente penalizado", pode ler-se.



O carro onde seguia a família do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi atacado, na noite da última terça-feira, à saída do Estádio do Dragão, após a derrota (4-0) com o Clube Brugge.

A mulher, Liliana, e dois filhos, Rodrigo (que integra a equipa principal do Porto) e José, de Sérgio Conceição seguiam na viatura. A Polícia de Segurança Pública (PSP) informou, na sexta-feira, ter identificado os suspeitos do ataque..

O presidente dos dragões defende ainda Mehdi Taremi, alvo de uma "campanha infame da comunicação social de Lisboa".

"Quando ganhamos, os nossos inimigos reagem e intensificam os combates contra nós. Podia recuar mais de 40 anos e relembrar como é que nos tiraram o tricampeonato em 1980, depois do bi que quebrou 19 anos de jejum. Mas não preciso de ir tão longe", termina.