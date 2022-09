Pinto da Costa: "Nenhum campeonato está ganho ou perdido a 27 jornadas do fim"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, relativiza o mau arranque de época dos dragões, que estão a cinco pontos do líder Benfica.

Na revista Dragões, o dirigente assinou o seu habitual editorial, no qual refere que o campeonato não está perdido.

"Nenhum campeonato está ganho ou perdido a 27 jornadas do fim. Na última época, por esta altura, tínhamos 17 pontos (mais um do que agora) e estávamos a quatro do líder (menos um do que hoje). Acabámos a época campeões e a bater o recorde de pontos da liga", começa por dizer.



Pinto da Costa assume que "claro que estar à frente é sempre melhor do que atrás. Mas a nossa posição atual, não sendo a desejável, não é sentença nenhuma".

O dirigente apela ainda à união no clube: "Quanto mais unidos, mais possibilidades temos de combater quem nos quer mal e de contribuir para os sucessos das nossas equipas. Com menos adeptos, menos recursos e longe do centro do poder, temos ganho muito mais do que os outros".

O FC Porto está no terceiro lugar do campeonato, já com pontos perdidos frente ao Rio Ave [derrota por 3-1] e Estoril Praia [empate a um golo]. Na Liga dos Campeões, os dragões perderam os dois jogos que disputaram, em casa do Atlético de Madrid (2-1) e no Dragão frente ao Club Brugge (0-4).