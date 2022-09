Há mais um caso de camisola no futebol português. Agora no Estoril – FC Porto, com um pai e uma criança, adeptos dos dragões, a terem de abandonar a bancada no estádio da Amoreira.

Os dois adeptos azuis e brancos terão sido cuspidos e ofendidos.

De recordar que, na semana passada, um jovem adepto do Benfica teve de assistir ao jogo contra o Famalicão sem camisola.