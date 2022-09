Nota 3 para Luís Godinho. Expulsão e penálti não geram dúvidas

Paulo Pereira critica, no entanto, "os protestos mais exagerados" de Francisco Geraldes, que foram permitidos pelo árbitro. O médio do Estoril acabaria por ser admoestado na segunda parte.

"Os dois foras de jogo são evidentes, estranho apenas a demora do VAR na confirmação do primeiro", assinala o especialista em arbitragem.

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, atribui Nota 3 a Luís Godinho, juiz do Estoril Praia 1-1 FC Porto , jogo da sétima jornada do campeonato.

A segunda parte abriu com Geraldes a reclamar um pretenso pontapé de penálti, num lance com Zaidu.

"Percebo a manutenção da decisão de Luís Godinho num único aspeto: Ndiaye toca primeiro a bola, antes de fazer uma falta que seria para vermelho direto", esclarece Paulo Pereira.

Quanto ao penálti que deu o golo do empate ao FC Porto, já em tempo de descontos, o antigo árbitro aprova a decisão e explica a demora.

"É evidente a mão de Joãozinho, não há dúvida que é penálti. A grande dificuldade é onde está Namaso no meio daquela molhada de jogadores do Estoril. É muito difícil, mesmo com as linhas do fora de jogo. Daí toda a demora. Mas parece estar em jogo e Joãozinho joga claramente a bola com o braço", justifica.

Por fim, o VAR Bola Branca considera que Luís Godinho devia ter mostrado cartão amarelo "muito mais cedo" a Dani Figueira, guarda-redes do Estoril, que "abusou muito na demora" na reposição da bola em jogo.

"Jogo com altos e baixos para Luís Godinho, que acabou por fazer um bom trabalho, sem influência no resultado final", conclui Paulo Pereira.