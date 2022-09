Sérgio Conceição não faz antevisão do Estoril-FC Porto

Sérgio Conceição não vai fazer, esta quinta-feira, a antevisão da visita do FC Porto ao Estoril Praia, a contar para sétima jornada da I Liga.

O treinador mantém-se em silêncio, depois da derrota (4-0) com o Club Brugge, na Liga dos Campeões e do subsequente apedrejamento ao carro onde seguia a sua família, à saída do Estádio do Dragão, na terça-feira.

A mulher, Liliana, e dois dos filhos, Rodrigo (que integra a equipa principal do Porto) e José, do treinador do FC Porto seguiam na viatura. A PSP confirmou à Renascença a ocorrência de um ataque, no entanto, disse não ter recebido queixa formal, nem haver registo de feridos.

Ao que a Renascença apurou, terá sido apenas um indivíduo a levar a cabo o ataque. Imagens divulgadas pelo Porto Canal, na quarta-feira, mostraram os vidros da viatura rachados após o apedrejamento.