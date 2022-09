Identificados suspeitos do ataque ao carro da família de Sérgio Conceição

A Polícia de Segurança Pública (PSP) informa, esta sexta-feira, ter identificado os suspeitos do apedrejamento do carro da família de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na noite de terça-feira. Em comunicado enviado às redações, a PSP informa que, pelas 23h17, os elementos policiais junto à saída do parque de estacionamento do Estádio do Dragão foram informados pela mulher de Sérgio Conceição de que a sua viatura tinha sido apedrejada por desconhecidos. Na altura, "não foi possível intercetar e identificar os autores", explica a força de segurança, porque que tinham abandonado o local de carro. "Após diligências policiais, foi possível identificar os suspeitos do apedrejamento, tendo esse facto sido participado às entidades judiciárias competente", lê-se no comunicado da PSP.

PSP responde a críticas do FC Porto

A atuação policial durante o incidente foi criticada, em comunicado, pelo FC Porto, que lamentou a "falta de proteção das autoridades".

A PSP salienta que a operação policial no Dragão, para o jogo com o Club Brugge, "foi dada por terminada pelas 23h00, sem registo de desordens dignas de destaque". Apesar de não existirem "quaisquer informações ou indícios da possibilidade da ocorrência de qualquer desordem" junto à saída P1 do estádio, onde aconteceu o ataque, assinala a força de segurança, "foi mantido no local um dispositivo policial reduzido". A PSP termina o comunicado com o apelo a que todos os cidadãos contribuam para que espetáculos desportivos "sejam locais de festa e não palcos de desordem". O que aconteceu na noite de terça-feira

O carro onde seguia a família de Sérgio Conceição foi alvo de apedrejamento, na noite de terça-feira, após a goleada (4-0) sofrida pelo FC Porto diante do Club Brugge, a contar para a Liga dos Campeões, segundo confirmou PSP à Renascença, na manhã seguinte.

A mulher, Liliana, e dois dos filhos, Rodrigo (que integra a equipa principal do Porto) e José, do treinador do FC Porto seguiam na viatura. A PSP confirmou a ocorrência de um ataque, no entanto, também informou não ter recebido queixa formal, nem haver registo de feridos. Na quarta-feira, em comunicado oficial, o FC Porto repudiou "totalmente" o ataque e apelou a que o autor ou autores do que classificou como um "ato selvagem" fossem rapidamente identificados e responsabilizados.