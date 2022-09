"Site" do FC Porto também é alvo de ataque informático

O site oficial do FC Porto esteve em baixo, esta quinta-feira, devido a um ataque informático, segundo o jornal "O Jogo".

Tal como no caso do Sporting, também alvo de ciberataque esta quinta-feira, trata-se de uma investida do tipo "Distributed Denial of Service", em português, ataque distribuído de negação de serviço.

Este método consiste no envio de pedidos excessivos provenientes de vários computadores comprometidos, para causa sobrecarga nos servidores alvo e interromper o normal funcionamento do site.

Causa constrangimentos no acesso e pode mesmo levar à indisponibilidade total do serviço, conforme explicou o Sporting.

São já dois os ataques informáticos às páginas oficiais de clubes portugueses, esta quinta-feira. Dos três grandes, só o site do Benfica funciona dentro da normalidade, de momento.

Às 12h11, o site do FC Porto já se encontrava em funcionamento.

[notícia atualizada às 12h11]