"Sérgio Conceição é nesta altura o maior património do FC Porto"

O carro de Sérgio Conceição foi apedrejado à saída do Estádio do Dragão depois da derrota do FC Porto com o Club Brugge para a Liga dos Campeões. O treinador não seguia na viatura que era conduzida pela mulher na companhia de dois filhos. Um episódio censurado,em Bola Branca, por Nuno Encarnação. O sócio e comentador ligado ao FC Porto sublinha que Sérgio Conceição merece o máximo respeito por tudo o que tem conseguido conquistar em condições adversas.

"Acho que é lamentável. O maior património do clube nesta altura chama-se Sérgio Conceição, é o maior ativo do clube. É a pessoa que tem dado muitos títulos em dificuldades profundas, numa crise financeira profunda do Porto, e ninguém se pode esquecer disso. Este se calhar é o pior resultado de Sérgio Conceição na Liga dos Campeões, não esquecendo o Krasnodar, mas esse foi no apuramento, mas o Sérgio Conceição tem qualidade para ultrapassar tudo isto", confia.