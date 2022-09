Carro da família de Sérgio Conceição apedrejado após FC Porto-Club Brugge

O carro onde seguia a família do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi apedrejado, na noite de terça-feira, à saída do Estádio do Dragão, após a derrota (4-0) com o Clube Brugge, confirmou a Renascença.

A mulher, Liliana, e dois filhos, Rodrigo (que integra a equipa principal do FC Porto) e José, de Sérgio Conceição seguiam na viatura quando a viatura que os transportava começou a ser apedrejada. Segundo o "Record", as pedras partiram os vidros do carro e atingiram, pelo menos, dois dos passageiros. A família também foi alvo de insultos.

Ao que a Renascença apurou, terá sido apenas um indivíduo a levar a cabo o ataque.

A Renascença contactou a Polícia de Segurança Pública (PSP) acerca do sucedido, mas ainda aguarda resposta.

