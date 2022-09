Sub-19 do FC Porto mostram como se derrota o Club Brugge

O FC Porto derrotou o Club Brugge, por 2-1, esta terça-feira, em jogo da segunda jornada do grupo B da Youth League da UEFA.

Jorge Meireles abriu o marcador aos oito minutos, mas De Roeve empatou aos 25. Ao minuto 31, de grande penalidade, Martim Fernandes deu a vitória à equipa sub-19 dos dragões.

São os primeiros pontos do FC Porto na competição. Na primeira jornada, a equipa de Nuno Capucho perdeu na visita ao Atlético de Madrid, por 1-0.

O Porto, quinto classificado da Zona Norte do Campeonato Nacional de sub-19, encontra-se, à condição, no segundo lugar do grupo B da Youth League, com três pontos.

Também esta terça-feira, às 20h00, o FC Porto recebe o Clube Brugge para a Liga dos Campeões.