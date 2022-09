FC Porto recebe o Club Brugge, Sporting defronta Tottenham em Alvalade

O FC Porto recebe hoje o Club Brugge, no Grupo B, enquanto o Sporting defronta o Tottenham, em Alvalade, no Grupo D, em duelos a contar para a segunda jornada da Liga dos Campeões de futebol.

Depois do desaire em Madrid com o Atlético (2-1), os campeões nacionais recebem no Dragão o Club Brugge, num encontro em que não vão poder contar com o avançado iraniano Taremi, devido a castigo, e com o médio internacional português Otávio, lesionado.

Na primeira ronda, os belgas bateram em casa o Bayer Leverkusen (1-0), com os germânicos, desta vez, a receberam o Atlético Madrid, de João Félix, no outro encontro do agrupamento. Ambos estão agendados para as 20h00.