Chaínho: "Club Brugge é jogo de tudo ou nada para o FC Porto"

Em declarações a Bola Branca , o antigo médio do FC Porto salienta que, depois da derrota em Madrid, frente ao Atlético, a equipa de Sérgio Conceição tem de somar já três pontos para não perder o comboio.

Carlos Chaínho avisa que o FC Porto tem de derrotar o Club Brugge para continuar a sonhar com os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Treinador do FC Porto não subestima o adversário, (...)

Por outro lado, "a equipa pode ficar mais estável com o regresso de Pepe".

"Há jogadores que estão a aparecer, o Galeno, o Eustáquio, o Veron já conhece melhor as dinâmicas da equipa. Na frente não está Taremi, mas há Evanilson e Toni Martinez. Claro que são jogadores que fazem falta, mas há jogadores que podem colmatar estas ausências", refere.

O Porto apresenta-se em casa, frente ao tricampeão belga, sem dois dos seus jogadores mais importantes: Mehdi Taremi e Otávio. Chaínho acredita que há soluções no plantel para colmatar as ausências.

O iraniano está castigado por ter sido expulso com(...)

Brugge não é o bombo da Champions



O Club Brugge bateu o Bayer Leverkusen na primeira jornada, o que mostra a qualidade da equipa belga, que lidera o grupo B com o Atlético:

"O Club Brugge tem estado nos últimos anos na fase de grupos da Liga dos Campeões, por isso o FC Porto não pode facilitar. Mas com a experiência do seu treinador não vai haver passividade."



O FC Porto-Club Brugge tem início marcado para as 20h00, no Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.