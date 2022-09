Treinador do Club Brugge espera jogo difícil no Porto. "Vão querer encostar-nos à parede"

O treinador do Club Brugge, Carl Hoefkens, espera um FC Porto "enfurecido" depois da derrota em casa do Atlético de Madrid. O técnico acredita que a derrota dos dragões na primeira jornada vai implicar uma entrada muito forte no jogo de terça-feira, em casa.

"Eles precisam de um bom resultado e acho que isso terá um papel importante. Acho que vão entrar em campo enfurecidos e a querer encostar-nos à parede e não soltar mais. Será a intenção deles, mas temos de lidar e mostrar mentalidade e sermos agressivos também", disse, em conferência de imprensa.

O novo técnico dos belgas acredita que o Porto é uma equipa "totalmente diferente do Leverkusen", que o Brugge bateu na primeira jornada.

"Vamos jogar fora, que é completamente diferente dos jogos em casa. Queremos confiar nas nossas capacidades, vamos jogar com os nossos princípios", atira.

Conceição e Hoefkens chegaram a ser adversários dentro de campo, na altura da passagem do atual treinador pelo Standard Liège. O técnico admira a forma como o Porto joga com paixão.

"A minha ideia do Conceição é que era um jogador com paixão e faz as suas equipas jogar dessa maneira. Tenho muito respeito pela forma como chegou aqui, como a sua equipa joga e como coloca a sua equipa jogar da forma que quer", termina.

O Porto-Brugge arranca esta terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.