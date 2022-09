Sérgio Conceição: "Brugge tem qualidade para ganhar, mas cabe-nos vencer"

"Equipa forte na largura, na constante ação em profundidade que consegue provocar no jogo. Equipa pesada, com jogadores fisicamente fortes. Quando jogam direto sentem-se confortáveis. São agressivos. Estudámos o que tínhamos a estudar. Digo sempre que estes jogos de Champions são o que nós fazemos deles. Este não fugirá à regra", atira.

"É um bocadinho música para os ouvidos. Ninguém joga para levar um ponto. No final, tendo em conta as incidências do próprio jogo, poderá dizer-se que um ponto não é mau para o que se fez. Se calhar é uma mensagem para dentro, para tirar um bocadinho de peso à equipa. O Brugge tem qualidade para ganhar. São tricampeões da Bélgica, estão habituados a ganhar, têm seis presenças na Champions nas últimas sete ocasiões, é uma equipa habituada a estes palcos. Espera-nos um jogo difícil. Cabe-nos alcançar os três pontos importantes para a nossa caminhada", começa por dizer.

Em conferência de imprensa, o técnico foi confrontado com as declarações de Skov Olsen, avançado do Brugge, que afirmou que um empate no Dragão poderia ser um bom resultado para os belgas.

"Eu crio a pressão"

O treinador sublinha que o Porto não pode subestimar o adversário e que a pressão "faz parte do dia a dia". Quando ela não existe, o treinador cria-a.

"Parte da estratégia parte por aí, por percebermos que estamos na Champions e não diminuirmos o adversário que é bastante forte. A pressão faz parte do nosso dia a dia, não precisamos de jogos para a criar. Se não a tivermos, eu crio-a. Ter essa pressão é bom. Coloca-nos em alerta e desconfiados", explica.

Sérgio Conceição conta com os jogadores todos, mesmo com os que têm jogado menos minutos. O técnico sublinha que um minuto do jogo pode ser mais importante do que os restante 89, apesar de compreender a insatisfação de quem soma menos tempo de jogo.

"Os traços do meu caráter têm a ver com a paixão que vivo no jogo. É isso que eu quero dos que estão disponíveis, não só dos 11 titulares, mas dos que entram no decorrer do jogo. Na minha opinião, o mais difícil de se fazer hoje é tentar motivar e passar para os jogadores a mentalidade vencedora de que um minuto pode ser mais importante do que os outros 89 e, com isso, perceber que com essa gestão todos são importante e vão ter os seus minutos", atira.

O Porto-Brugge arranca esta terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.