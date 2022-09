Gamboa entrega favoritismo ao FC Porto contra o Club Brugge

"Contra nós, o jogador que mais me chamou a atenção foi o Vanaken. É quem pauta o jogo e deve merecer atenção por parte do meio-campo do Porto", alerta.

Recentemente, o Leuven recebeu e perdeu com os "azuis e negros". Na retina de João Gamboa ficou um jogador do meio-campo dos campeões belgas.

Os campeões de ambos os países encontram-se esta terça-feira, no Estádio do Dragão, para a segunda jornada da Liga dos Campeões. Gamboa, que já defrontou o Brugge esta época, analisa a partida.

João Gamboa, médio dos belgas do Leuven, garante que o "FC Porto é favorito" frente ao Club Brugge.

Carlos Freitas é o diretor geral do Seraing, da li(...)

Hans Vaneken, de 30 anos, é já uma referência no clube. A cumprir a oitava época em Brugge, o internacional belga é ainda muito goleador. Neste fim de semana, chegou ao golo número 100 no campeonato belga. Nas últimas cinco temporadas, marcou sempre mais do que 15 golos por época.

Gamboa observa, nos seus primeiros tempos de futebol belga, um concorrente à altura do Club Brugge.

"Este ano, o Antuérpia também está muito forte, com um projeto de anos. Esta temporada pode haver maior competitividade", antevê o jogador de 26 anos, que trocou os 'canarinhos' por uma primeira experiência no estrangeiro.

"O projeto enquadra-se na minha perspectiva. Temos uma equipa com qualidade e um treinador inteligente. Tenho de continuar a trabalhar para esperar a minha oportunidade", anseia João Gamboa que soma até ao momento (somente) quatro jogos no atual quarto classificado da fase regular do campeonato.

O Porto-Club Brugge arranca às 20h00 desta terça-feira, no Estádio do Dragão. Os belgas chegam a esta partida depois de uma vitória na primeira jornada, em casa por 1-0 frente ao Leverkusen. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.