Conceição dá folga a Taremi em dia de Champions. "Dei-lhe o dia, acho que merece"

Sérgio Conceição deu uma folga excecional a Mehdi Taremi no dia do jogo do FC Porto frente ao Club Brugge, para a Liga dos Campeões.

O técnico não pode contar com o avançado iraniano, que foi expulso frente ao Atlético de Madrid. Conceição reconhece o trabalho do goleador nos últimos jogos que, por isso, merece a recompensa de um dia de folga.

"Amanhã o Taremi está livre, dei-lhe o dia, acho que merece. Tem jogado muito, com muita intensidade, com muitos quilómetros percorridos e muitas assistências e golos. Precisamos de um Taremi fresco para jogar contra o Estoril, se eu assim entender", atira.

Questionado sobre o que pode acrescentar uma dupla de Evanilson e Toni Martínez, Conceição não foi expansivo: "São jogadores diferentes e não vou entrar em pormenores como já disse. Como disse, a estratégia poderá passar por aí tendo em conta que não temos um jogador que é importante no 11 inicial".

Taremi foi expulso frente ao Atlético de Madrid por simulação, no entendimento do árbitro da partida.

Já no final do jogo com o Desportivo de Chaves, no último sábado, o vice-presidente do clube Vítor Baía foi à sala de imprensa defender Taremi.

"Queremos defender os nossos jogadores e defender o Mehdi Taremi. É uma situação que se tem agudizado e que desde quarta-feira tomou proporções ainda maiores. Queremos que olhem para o Taremi de forma séria e honesta e protejam o futebol e os jogadores", atira.

Taremi, de 30 anos, soma seis golos e duas assistências em 8 jogos esta temporada. Em duas épocas realizadas nos dragões, o avançado soma 55 golos em 104 jogos disputados.