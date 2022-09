Carlos Freitas alerta FC Porto para um Brugge com hábito de ganhar

Carlos Freitas, diretor desportivo do Seirang, atual 16.º classificado da liga belga, avisa o FC Porto para um Club Brugge “compacto e habituado a conquistar títulos”, antes do encontro da 2.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

O campeão belga visita o Estádio do Dragão vindo de seis vitórias consecutivas, a última frente ao Seraing, no sábado. O domínio interno “confere uma capacidade competitiva interessante” a um clube cujas vitórias “têm sido a tónica do campeonato belga”.

“É uma equipa que tem algumas individualidades interessantes, como o guarda-redes Simon Mignolet, o médio ofensivo Hans Vanaken, que é um jogador muito regular e forte fisicamente e competente a nível técnico, e na frente tem jogadores perigosos como o Andreas Skov Olsen, um avançado que joga pelo lado direito, dinamarquês, que esteve no Bolonha e se tem evidenciado na Bélgica”, analisa em Bola Branca.

O Club Brugge vem de vitória, na primeira jornada da Liga dos Campeões, sobre o Bayer Leverkusen, terceiro classificado da liga alemã na época passada.

Apesar de o resultado ter surpreendido muitos, Carlos Freitas considera-o “perfeitamente normal, tendo em conta o jogo”. O diretor desportivo recorda que já o St. Gilloise bateu esta época o Union Berlin, líder do campeonato alemão, aí sim “uma surpresa”.

“Quem não viu o jogo do Brugge, pode ter ficado surpreendido. Quem viu, observou que a vitória foi absolutamente normal. A este nível, as equipas são muito equilibradas e o Brugge foi superior nesse jogo. Certamente será uma equipa competitiva nesta fase de grupos”, explica, em entrevista à Renascença.