Taremi desvaloriza críticas. "Só me importa o meu desempenho no FC Porto"

Mehdi Taremi garante que não dá ouvidos a críticas do exterior e que só lhe importa a avaliação do FC Porto e dos seus adeptos.

O avançado iraniano foi expulso, por acumulação de amarelos, na visita ao Atlético de Madrid, na primeira jornada da Liga dos Campeões. O segundo cartão foi exibido por simulação de grande penalidade, o que tem gerado críticas. Esta sexta-feira, no Twitter, o jogador respondeu.

"A mim só me interessa saber do FCP e dos nossos adeptos. É para eles que jogo. A mim só me importa o meu desempenho no FC Porto, tudo o resto...", escreveu Taremi, em alusão às críticas de que tem sido alvo.

Taremi foi expulso ao minuto 81, quando o FC Porto controlava o jogo em Madrid. A derrota chegou já em tempo de descontos: Mario Hermoso marcou aos 91 minutos, Matheus Uribe empatou aos 96, de grande penalidade, e Antoine Griezmann deu a vitória ao Atlético aos 101.

Entrada a perder da equipa de Sérgio Conceição, que na próxima jornada defronta um dos líderes do grupo B, os belgas do Club Brugge. Jogo marcado para 13 de setembro, às 20h00, no Estádio do Dragão, e com relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.