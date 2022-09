Porto pode mudar sem Otávio, o jogador-treinador de quem Sérgio Conceição tem "receio"

Sérgio Conceição não esconde que, sem Otávio, que se encontra lesionado, poderá ver-se um FC Porto diferente na receção ao Desportivo de Chaves, a contar para a sexta jornada do campeonato.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador do FC Porto lembra que Otávio é o jogador que o conhece há mais tempo - há já sete anos - e graceja com o papel do médio internacional português.

"Eu tento ao máximo que ele não me passe na hierarquia, porque ele é um jogador quase treinador. Às vezes fico com receio, por isso tiro-lhe a moral durante o treino. No final dos jogos ele tende a amuar, porque é o feitio dele, é um bocadinho 'chato' na forma de ser, mas eu gosto. É um jogador que conhece todo o jogo, daquilo que eu quero. É um jogador super importante para nós. Não está Otávio, estarão outros", afirma.

Sérgio Conceição assume que a forma como o FC Porto vai jogar com o Chaves "pode modificar um pouquinho" sem a presença de Otávio.

"Pode acontecer aqui ou acolá olharmos para o FC Porto e ver algo diferente não tendo o Otávio em campo", reconhece o técnico.

(em atualização)