Críticas afetam Taremi? "Se calhar é essa a intenção", diz Sérgio Conceição

Sérgio Conceição defende Mehdi Taremi das críticas, depois da expulsão do avançado iraniano na visita do FC Porto ao Atlético de Madrid.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, questionado sobre se os comentários podem afetar o rendimento de Taremi, o treinador do FC Porto sugere que "se calhar é essa a intenção" de quem critica:

"Um profissional de futebol tem de estar habituado a isto. Graças a Deus, somos bem pagos. Temos de ouvir as críticas, sejam positivas ou negativas. Obviamente que há toda uma campanha, mas não vou agora voltar a falar, senão os comentadores vêm todos para cima de mim."

Sérgio Conceição conta que segue programas pós-jogo de vários outros países e que são "sempre uma delícia": "Têm gente a falar da bravura de um treinador em termos táticos, da qualidade técnica de um jogador porque fez a diferença no jogo, das nuances que esse jogo que teve."

"Aqui, não. Aqui, falamos no piscar de olho, no levantar o braço, no Sérgio Conceição que deu uma dura num jogador logo no final do jogo, porque falei no árbitro quando não tinha que não sei quê. Porquê? Acredito que há muitos jogadores, ex-jogadores e treinadores que estão a comentar e que têm qualidade e que tentam falar de futebol, mas se calhar vende mais falar dessas situações. É uma pescadinha de rabo na boca. Porque vende mais, é melhor falar dessas situações do que propriamente do jogo. Uns por falta de conhecimento do jogo e outros porque estão obrigados a falar de temas polémicos para aquilo que vende", critica o treinador.





(em atualização)