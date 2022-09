Shoya Nakajima a caminho dos turcos do Antalyaspor

O Antalyaspor chegou a acordo com o FC Porto para a contratação de Shoya Nakajima, de acordo com o jornalista turco Ertan Suzgun.

O avançado internacional japonês, de 28 anos, já estará a realizar exames médicos em Andália, cidade base do clube turco, para depois assinar. É mais um excedentário do FC Porto com o futuro resolvido.

Nakajima custou 12 milhões de euros, por 50% do passe, ao FC Porto, em 2019/20, no entanto, "não conseguiu ambientar-se", segundo Sérgio Conceição. Fez 28 jogos na primeira época e apenas nove em seis meses da segunda, para em janeiro de 2021 ser emprestado ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e, na temporada passada, ao Portimonense.

Este verão, chegou a ser cogitado, novamente, para o Portimonense, onde brilhara antes de rumar ao FC Porto e no empréstimo da última época, mas o negócio não se concretizou. Agora, Shoya Nakajima segue, em definitivo, para a Turquia, para representar o Antalyaspor.