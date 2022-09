Otávio promete “voltar mais forte” após lesão em Madrid

O médio Otávio garante que vai “voltar mais forte” após a lesão contraída em Madrid, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

“Queria também agradecer a todas as mensagens de apoio, tenho a certeza que voltarei mais forte e com a mesma ambição de sempre”, escreveu o internacional luso no Instagram.

Otávio acrescentou que, apesar da derrota contra o Atlético Madrid, está "muito orgulhoso de toda a equipa, lutamos até o fim e merecíamos outro resultado”.

O jogador saiu lesionado na segunda parte, depois de um choque com Hermoso. Otávio terá fraturado duas costelas e vai estar um mês “fora de jogo”.

O FC Porto perdeu 2-1 contra o Atlético Madrid.