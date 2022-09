Rodolfo Reis, antigo jogador do FC Porto, gostou do que viu durante grande parte do jogo com o Atlético de Madrid, na Liga dos Campeões, mas deixa um senão : sofrer no último segundo é “inadmissível”.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador elogia a exibição dos dragões, que encaram o jogo “olhos nos olhos” e foram “melhores”, no entanto, deixa críticas ao golo sofrido no final do encontro.

“Não admito que o FC Porto sofra um golo no último suspiro do jogo. Só por este golo, quase que a derrota está correta. É inadmissível uma equipa com o poderio e a experiência do Porto sofrer um golo assim. O treinador não tem culpa, é a atenção e o controlo dos jogadores. No último segundo houve uma desconcentração total que é inadmissível na alta competição e numa equipa com o gabarito e a classe do FC Porto”, aponta.

Alerta a Taremi. "Tem de ter cuidado"

Rodolfo Reis defende, ainda, Mehdi Taremi, embora admita que o segundo cartão amarelo foi bem exibido na simulação ao minuto 81.

O avançado internacional iraniano foi expulso após simular ter sofrido falta na grande área. Tendo já visto um cartão amarelo dez minutos antes, viu o segundo e obrigou o FC Porto a jogar reduzido a dez jogadores, numa altura em que o jogo estava empatado 0-0.

Rodolfo Reis admite que "já houve jogadas que em que Taremi se fez ao penálti e esta é uma delas". Contudo, defende que a maior parte das restantes situações de falta sobre o iraniano "eram penálti". Ainda assim, reconhece que o avançado "deverá ser chamado à atenção":

"O Taremi tem de ter muito cuidado e vai ser alertado, se já não foi, porque os árbitros vão mostrar amarelo à mínima coisa. Agora, há outros que vão simular e não lhes vai acontecer nada, mas o futebol é assim. Tem de ter cuidado e, quando sofrer um toque, queixar-se ao árbitro."

"Mais dificuldade em vencer" sem Otávio



Do jogo em Madrid resultou, ainda, a lesão de Ótavio. O internacional português pode falhar os próximos compromissos do FC Porto, o que será "uma notícia muito triste", na opinião de Rodolfo Reis. O médio é “o melhor jogador” da equipa e vai fazer falta a Sérgio Conceição.



"O FC Porto vai ter muito mais dificuldade em vencer os jogos, disso não há dúvidas. Desejo-lhe [Otávio] rápidas melhoras e que o Porto, na sua ausência, consiga ganhar os seus jogos", sublinha o antigo jogador.

Otávio sofreu um traumatismo na grade costal, aos 76 minutos do jogo do FC Porto em Madrid, e deverá ficar de fora durante um mês.