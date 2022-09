Nakajima não se arrepende de ter recusado treinar no FC Porto

Shoya Nakajima não se arrepende de se ter recusado a treinar no FC Porto, quando regressaram as competições após a paragem devido a Covid-19.

Em entrevista a uma revista japonesa, "Goethe", o internacional nipónico diz que a família é a prioridade: "Naquela altura não sabia o que era o coronavírus e não havia cura. A minha esposa tem asma e uma pneumonia era séria ameaça à vida. Algumas pessoas morreram assim e a minha filha ainda era pequena. Para mim, a família é a coisa mais importante, coloco-a acima de tudo."

A atitude custou-lhe um lugar na equipa. Nakajima regressou ao grupo na temporada seguinte e fez mais 9 partidas.

"Enquanto outras equipas ainda treinavam com pequenos grupos de jogadores, o FC Porto começou a treinar com toda a equipa. Tínhamos duas salas separadas, mas não parecia socialmente distanciado. A minha mulher estava doente na altura se eu fosse infetado com covid-19 colocaria a minha família em risco. Não participei nos treinos, perdi a minha posição na equipa, mas não me arrependo", recorda.



Nakajima saiu em janeiro da época seguinte para o Al-Ain, onde sofreu uma grave lesão ao segundo jogo. Regressou na época passada a Portugal ao Portimonense, por empréstimo.

Ainda sem colocação, mas com contrato no FC Porto, Nakajima procura um clube num "país bom".

"Gostava que fosse numa liga de um país bom para criar filhos. Já tenho 28 anos, estou mais velho, quero libertar-me dos estereótipos que perseguem o profissional de futebol. Quero melhorar ainda mais o meu futebol para poder fazer aquelas jogadas que só eu sei fazer", atira.

Nakajima não sido opção para o selecionador japonês, e poderá mesmo ficar de fora do Mundial: "Se precisarem de mim, estarei disponível. Como só há uma chamada antes do Mundial, a possibilidade é bem baixa. Costumava pensar que definitivamente seria selecionado, mas agora não me importo se não for", termina.