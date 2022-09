Maniche: "João Félix e Morata podem ferir o FC Porto"

A estreia do FC Porto na edição desta temporada da fase de grupos da Liga dos Campeões é na capital espanhola e frente a um velho rival, o Atlético de Madrid, que esta noite terá em João Félix e em Morata dois avançados que "podem ferir" o campeão português.

Maniche, ex-jogador dos dois emblemas alerta para os perigos do ataque "colchonero", embora vaticine que os defesas portistas "estão avisados" para o perigo que os dois internacionais podem causar no último reduto do dragão.

A Bola Branca, o antigo médio também explica que na equipa espanhola existe "algum desconforto e desconfiança" com a sua linha defensiva, acrescentando a isso a dúvida em torno de Oblak.

O guarda-redes e capitão ainda não está certo no jogo e se falhar "é uma perda" que pode favorecer a equipa e Sérgio Conceição.

No entanto, há uma preocupação que tem sido muito falada no universo azul e branco, a ausência de um substituto à altura de colmatar a saída de Vitinha.

Maniche, considera que o miolo dos azuis e brancos perdeu criatividade, embora veja em Otávio o sucessor natural. No entanto, Sérgio Conceição "precisa de dar equilíbrio" à equipa e não pode deslocalizar o luso-brasileiro.

"Eustáquio fez um grande jogo, Bruno Costa já jogou nessa posição, o Otávio já jogou e para mim é aquele que tem mas criatividade. Não há Vitinha, pode ter-se com outros, mas obviamente que a dimensão e a qualidade dele é completamente diferente dos que estão no FC Porto", conclui o antigo internacional português.

O Atlético de Madrid-FC Porto, começa às 20h, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.