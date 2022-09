Homenagem no Atlético de Madrid-FC Porto deixa Paulo Futre emocionado

Paulo Futre, que recentemente esteve internado devido a um problema cardíaco, não conteve a emoção durante a homenagem dos adeptos de Atlético de Madrid e FC Porto, dois clubes que representou, antes do apito inicial do jogo entre ambos, da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Ainda antes do jogo, os adeptos portistas no estádio aplaudiram e entoaram o nome do antigo internacional português quando ele subiu ao relvado, algo que suscitou, desde logo, uma reação emocionada.

Já com o Wanda Metropolitano cheio e as equipas perfiladas, poucos minutos antes do apito inicial, foi a vez de o estádio cantar em uníssono por Futre, durante cerca de um minuto. O antigo avançado agradeceu aos adeptos de ambos os clubes, novamente sem esconder a emoção.

Paulo Futre esteve recentemente internado por problemas cardíacos. Depois de ter alta, há cerca de duas semanas, anunciou que não voltaria a fumar. O Atlético convidou-o para assistir à receção ao FC Porto.

FC Porto e Atlético de Madrid foram, precisamente, os dois clubes pelos quais Paulo Futre mais se destacou. Foi campeão nacional e europeu pelos dragões em 1987, tendo ficado em segundo na Bola de Ouro, e ídolo dos adeptos "colchoneros", chegando mesmo a ser um dos capitães.