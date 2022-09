Sérgio Conceição deseja "melhor sorte do mundo" ao árbitro e espera "que os golos contem"

Sérgio Conceição ainda se lembra do golo anulado a Mehdi Taremi nos minutos finais da visita ao Atlético de Madrid da temporada passada. O treinador do FC Porto espera que a equipa de arbitragem esteja ao nível da ocasião no reencontro entre ambas as equipas, na quarta-feira, a contar para a primeira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, de antevisão da partida, o treinador do FC Porto deixa um recado à equipa de arbitragem.



"O que faço é desejar a melhor sorte do mundo à equipa de arbitragem e ao VAR, que é importante. Depois, sermos fiéis àquilo que nós somos. Temos de ser uma equipa intensa e agressiva no jogo, humilde e com grande capacidade de sofrimento. Se essa base estiver presente amanhã [quarta-feira], juntando ao talento dos jogadores, fazer um bom jogo e ganhar", sublinha o técnico portista, que também refere esperar "que os golos contem", em alusão clara ao lance de Taremi da última época.

Na visita do Porto a Madrid, na última época, Taremi marcou ao cair do pano, mas o golo foi anulado por mão na bola, após análise do videoárbitro (VAR). Os portistas ficaram a queixar-se do lance, também por uma possível grande penalidade que precedera esse remate. No final de contas, apesar da polémica, Porto e Atlético empataram e os dragões ficaram a lamentar os três pontos perdidos que, mais tarde, teriam sido preciosos para a passagem aos oitavos de final. Sérgio admira o Atlético do ex-companheiro Simeone

Fora de arbitragens e polémicas, Sérgio Conceição confessa a sua admiração pelo Atlético de Diego Simeone, uma equipa que "vive o jogo e sente que todos os momentos são importantes para ganhar". Impressão digital do treinador, que foi companheiro do técnico portista na Lazio, de Itália: "Nota-se nos princípios da equipa aquilo que ele é." Sérgio escolhe, precisamente, Simeone como um dos pontos fortes do Atlético de Madrid. Também o coletivo dos espanhóis merece destaque. "Há muitos jogadores, grandes jogadores, com sete anos ou mais de clube. O grande ponto forte [do Atlético] é o coletivo, que tem mostrado grande consistência ao longo dos anos. Também nos cabe ser uma equipa consistente com o peso e história que temos nesta competição, e fazer uma exibição positiva. O nosso plantel vale três vezes menos no papel, mas queremos competir e estar ao mais alto nível", assinala.

Porto pode repetir 11 de Barcelos, mas "com nuances"

Sérgio Conceição admite a possibilidade de voltar a alinhar, em Madrid, os 11 jogadores que entraram de início frente ao Gil Vicente, na última jornada do campeonato, embora "com nuances diferentes". Um deles é David Carmo, que se estreou como titular no FC Porto na vitória em Barcelos. O treinador garante que o defesa-central, de 22 anos, contratado este verão ao Braga, está "psicologicamente preparado". "Quem não estiver preparado para jogar a melhor competição de clubes do mundo não pode jogar futebol. Não podemos é confundir preparação e entusiasmo com euforia. Temos aqui jogadores que nunca tiveram oportunidade de jogar a este nível. Já tivemos percursos muito bons. Psicologicamente estão todos preparados, mas é preciso controlar o entusiasmo, para que não passe ao estado de euforia", esclareceu.

Quem não será titular, de certeza, é Grujic, confirmou Sérgio Conceição: "Não está pronto para 90 minutos. Não queremos agravar a situação."



FC Porto e Atlético de Madrid defrontam-se na quarta-feira, às 20h00, no Wanda Metropolitano, em Espanha. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.