Sérgio Conceição deseja "melhor sorte do mundo" ao árbitro e espera "que os golos contem"

Sérgio Conceição ainda se lembra do golo anulado a Mehdi Taremi nos minutos finais da visita ao Atlético de Madrid da temporada passada. O treinador do FC Porto espera que a equipa de arbitragem esteja ao nível da ocasião no reencontro entre ambas as equipas, na quarta-feira, a contar para a primeira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, de antevisão da partida, o treinador do FC Porto deixou um recado à equipa de arbitragem.



"O que faço é desejar a melhor sorte do mundo à equipa de arbitragem e ao VAR, que é importante. Depois, sermos fiéis àquilo que nós somos. Temos de ser uma equipa intensa e agressiva no jogo, humilde e com grande capacidade de sofrimento. Se essa base estiver presente amanhã [quarta-feira], juntando ao talento dos jogadores, fazer um bom jogo e ganhar", sublinhou o técnico portista, que também referiu esperar "que os golos contem", em alusão clara ao lance de Taremi da última época.

Na visita do FC Porto a Madrid, na última época, Taremi introduziu a bola na baliza do Atlético na reta final do jogo, mas o golo foi anulado por mão na bola, após análise do videoárbitro (VAR). Os adeptos portistas ficaram a queixar-se do lance, também por uma possível grande penalidade que precedera esse remate. No final, apesar da polémica, Porto e Atlético empataram e os dragões ficaram a lamentar os três pontos perdidos que, mais tarde, teriam sido preciosos para a passagem aos oitavos de final.

(em atualização)