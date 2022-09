Grujic integrado no treino do FC Porto na véspera do Atlético de Madrid

A presença de Marko Grujic foi a grande novidade no treino do FC Porto na véspera do jogo contra o Atlético de Madrid, para a primeira jornada da Liga dos Campeões.

O médio sérvio saiu lesionado do jogo frente ao Vizela, da terceira jornada da I Liga. Ficou fora dos convocados das últimas três partidas: Sporting, Rio Ave e Gil Vicente.

Nos 15 minutos de treino aberto, Grujic treinou aparentemente sem limitações, enquanto que no dia de ontem tinha feito apenas tratamento e ginásio. Manafá poderá ser a única ausência por lesão.

A equipa viaja para Madrid durante a tarde. Às 18h00, já no Estádio Metropolitano e em conferência de imprensa, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão do Atlético-FC Porto.